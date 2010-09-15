Герман объяснила, почему Януковича не будет на Львовском книжном форуме

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не планирует посетить международный Львовский книжный форм, на который в этом году съедутся семнадцать популярных писателей Европы и мира. (Форум будет проходить во Львове с 15 по 19 сентября – УНИАН.)

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«Вы знаете, что у Президента поездка в Нью-Йорк (20 сентября – УНИАН). Также у Президента еще несколько важных поездок», - сказала А.ГЕРМАН и отметила, что В.ЯНУКОВИЧУ только на днях прислали приглашение.

«Такие вещи планируют заблаговременно. Только вчера я получила приглашение на этот форум. Думаю, Президент тоже вчера получил. А вы же понимаете, что график Президента составляется заранее. Президент – это лицо, которое не сидит и не ждет, когда его кто-то куда-то пригласит, и бегом туда ехать», – сказала А.ГЕРМАН.

По словам заместителя главы АП, если «Бог даст дожить до следующего года и если Президент получит приглашение на такой форум своевременно, то обязательно его посетит”.

«Знаю, что Президент направил приветствие форуму. Сегодня нужно думать не о том, посещать ли форум, а о том, как сделать, чтобы украинская книга в Украине действительно была популярна. Чтобы не было девять иноязычных книг на одну украинскую, а наоборот», - сказала А.ГЕРМАН.

Напомним, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ежегодно посещал Львовский книжный форум.