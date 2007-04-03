Коалиция идет по сценарию Майдана-2004?

Представители коалиции собирают на Майдане Незалежности в Киеве своих сторонников, чтобы поддержать действующее в стране правительство и Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, на этот момент уже собралось около тысячи сторонников Социалистической, Коммунистической партий и Партии регионов. В настоящее время колонны еще подтягиваются.

Как сообщают организаторы мероприятия, четких действий на сегодняшний день они еще не имеют. В то же время они отмечают, что однозначно будет проведен митинг, на котором выступят как народные депутаты от коалиции, так и обычные граждане Украины, которые выразят свою позицию по поводу подписания Президентом Украины указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, который, по их убеждению, является неконституционным.

Люди, которые пришли на Майдане Незалежности, держат флаги СПУ, КПУ и Партии регионов. Это как представители молодежи, так и люди старшего возраста.

На той стороне Майдане Незалежности, где установлена стела Независимости Украины, социалисты и коммунисты поставили около десятка агитационных палаток. На противоположной стороне Майдана собрались представители Партии регионов, которые разбили там импровизированный палаточный городок из одиннадцати маленьких палаток.

Организаторы акции не исключают, что позднее на Майдане Незалежности будет установлена сцена, как это было в 2004 году. Они также сообщают, что пребывание сторонников коалиции на главной площади столицы будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Верховной Раде, и от того, какие решения будет принимать Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.