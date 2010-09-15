Мороз считает, что ГПУ спасает от ответственности Кучму и Литвина

Бывший председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что обнародованные вчера выводы Генеральной прокуратуры Украины по делу журналиста Георгия Гонгадзе направлены на то, чтобы “закрыть от ответственности” бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ и бывшего главу Администрации Президента Украины Владимира ЛИТВИНА.

Так в интервью УНИАН А.МОРОЗ, который осенью 2000 года первым обнародовал аудиозаписи, якобы сделанные в кабинете Л.КУЧМЫ и на которых речь идет об убийстве Г.Гонгадзе, прокомментировал заявление представителей Генпрокуратуры о том, что единственным заказчиком и подстрекателем убийства Г.Гонгадзе является тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко. (Ю.Кравченко был найден застреленным в своем доме в марте 2005 года – УНИАН).

А.МОРОЗ отметил, что “Генпрокуратура, делая такие заявления, должна была бы дать ответ на ряд вопросов, в частности: Почему бывший министр заинтересовался журналистом? Откуда такой интерес у Ю.Кравченко появился к Г.Гонгадзе, ведь он не знал его, он не читал тогда еще Интернета, он не слушал радио. Поэтому - откуда у него информация о журналисте? Какая причина преследования журналиста и слежки за ним? Кто и с какой целью пытался с первых недель расследования повести его окольным путем?”.

Он отметил, что сегодня на пленках бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, которые “признаны экспертизой аутентичными”, есть ответы на эти вопросы. А.МОРОЗ отметил, что “99% украинского общества понимают, откуда ноги растут у этого дела”. По его словам, поэтому, “понятное дело, что это попытка закрыть от ответственности бывших должностных лиц, в частности, бывшего Президента Украины и бывшего главу Администрации”. “Вот вся логика такого вывода Генпрокуратуры”, - убежден он.

А.МОРОЗ отметил, что следствие прокуратуры делает вывод о том, что генерал милиции Алексей ПУКАЧ получил приказ убить Г.Гонгадзе от тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко. По его словам, “дело хоронят путем списывания основной вины на покойника”.

А.МОРОЗ убежден, что дело об убийстве Г.Гонгадзе “и с моральной точки зрения, и с точки зрения юридической, с точки зрения выполнения требований ПАСЕ относительно расследования этого дела, закрывать нельзя, несмотря на то, что есть юридические нормы - срок давности и много других вещей”. “Если не могут дать оценку юридическую, то пусть дадут оценку политическую или морально-политическую, потому что мы все прекрасно понимаем, что если бы не было разговоров в кабинете Л.КУЧМЫ, то Георгий и сегодня бы возглавлял “Украинскую правду”, - сказал почетный председатель СПУ.

Отвечая на вопрос, каковы все-таки перспективы этого дела, А.МОРОЗ отметил: “Я не знаком с этим делом и поэтому не знаю, каковы ее перспективы с юридической точки зрения, но еще две недели назад следователь считал, что нужно возбуждать уголовное дело в отношении конкретных фигурантов, а теперь он пришел к выводу, что мало доказательств”. По его словам, дело Г.Гонгадзе не будет закрыто “в сознании украинского общества до тех пор, пока мы не ответим на вопросы, которые стоят перед людьми, не поставим юридическую точку”.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается.

По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был в то время глава МВД Украины Ю.Кравченко.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.