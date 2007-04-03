Янукович пугает Ющенко досрочными президентскими выборами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что если Президент Виктор ЮЩЕНКО не отменит свой указ о роспуске парламента, это может привести не только к внеочередным парламентским выборам, но и президентским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед сторонниками коалиции возле Верховной Рады.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «Президент об этом должен думать».

В то же время он выразил уверенность, что единственным выходом из ситуации должны стать переговоры.

Комментируя подписанный В.ЮЩЕНКО указ о роспуске ВР, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Этот его шаг был не только ошибочным, но и направленным против государства, против украинского народа».

В то же время премьер-министр заверил собравшихся на площади возле ВР людей, что коалиция и он лично приложат все усилия для того, чтобы этот указ был отменен. Иначе, по его словам, Украина «скатывается практически в сторону бесправия».

«Президент сделал большую ошибку, пошел на поводу у оппозиции, подписав этот указ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что для появления такого указа не было никаких оснований. «Об этом говорят юристы, об этом говорит весь мир», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «у нас сегодня есть возможность мирно трудиться… Но такую возможность у нас могут отобрать одним росчерком пера». Однако, он заверил, что «мы создадим все условия, чтобы страна могла мирно трудиться и развиваться».

После своего выступления В.ЯНУКОВИЧ подошел к людям на площади, пообщался несколько минут с ними, а затем пешком, в окружении охраны, направился к Кабинету министров.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

Верховная Рада отказалась подчиняться решению Президента и планирует сегодня, 3 апреля, направить в Конституционный Суд представление с просьбой безотлагательно проверить указ на соответствие Конституции.