Янукович: еще есть шанс избежать самого худшего

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вернуться к переговорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде во время обсуждения вопроса о политической ситуации в Украине.

«Хочу обратиться к Президенту: еще есть шанс избежать самого худшего. Нужно сесть за стол переговоров и договариваться ради будущего Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он опять призвал Президента «учесть тот груз ответственности, который ляжет на Ваши плечи в случае отказа от конструктивного диалога с легитимной властью».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что судьба всех политиков в руках народа, и никто не приходит во власть навсегда, в том числе и Президент.

«Виктор Андреевич, сделайте этот шаг навстречу Украине, еще есть время», - призвал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.