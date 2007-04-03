Кириленко возглавил избирательный штаб Нашей Украины
11:42, 03 апреля 2007Политика
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Решение приняли на экстренном заседании
Партия “Наша Украина” приняла решение об организации штаба избирательной кампании, который возглавил лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, такое решение было принято сегодня на экстренном заседании Президиума партии, в повестке дня которого был один вопрос – объявление досрочных парламентских выборов.
Заместителями руководителя штаба стали Юрий ЕХАНУРОВ, Зиновий ШКУТЯК и Игорь КРИЛЬ.
Также на заседании Президиума принято решение провести в четверг, 5 апреля, Совет партии, на котором утвердить дату съезда партии “Наша Украина”. Съезд “Нашей Украины” должен выдвинуть кандидатов в народные депутаты от партии.
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