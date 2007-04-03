Симоненко угрожает Ющенко уголовной ответственностью

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что по окончании своих полномочий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен быть привлечен к уголовной ответственности за неконституционные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Верховной Рады.

«Президент совершил неконституционные действия, и придет время по завершении его полномочий, и он будет привлечен к уголовной ответственности», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер фракции КПУ отметил, что позиция Президента по роспуску парламента была заранее спланированной.

Депутат подчеркнул, что, изданием указа о роспуске ВР создаются все предпосылки для проведения второго этапа Помаранчевой революции. Кроме того, по словам П.СИМОНЕНКО, делается все для того, чтобы в стране не прекращался хаос.

«В этом хаосе Президент Украины и его окружение пытаются восстановить диктатуру криминального капитала прозападной ориентации с американскими интересами», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО также подчеркнул, что Президент «повесил дамоклов меч над парламентской демократией».