Ющенко собирает силовиков

Сообщение официального интернет-представительства Президента

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с руководителями силовых и правоохранительных ведомств. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, встреча состоится с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО, министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО, министром внутренних дел Василием ЦУШКО, и.о. председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, председателем Госпогранслужбы Николаем ЛИТВИНЫМ, начальником Генштаба – Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Сергеем КИРИЧЕНКО, начальником Главного управления – командующим внутренними войсками МВД Украины Александром КИХТЕНКО, руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Александром ГАЛАКОЙ и председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ.

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