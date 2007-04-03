Головатый заявляет, что Ющенко вышел за пределы

Народный депутат Украины (фракция "Наша Украина"), вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Сергей ГОЛОВАТЫЙ прогнозирует, что будут срочные дебаты в ПАСЕ относительно ситуации в Украине, связанной с роспуском Верховной Рады.

Об этом С.ГОЛОВАТІЙ сказал в интервью УНИАН. «Думаю, что будут (срочные дебаты – УНИАН), поскольку те события, которые здесь разворачиваются, они непредсказуемые», - отметил депутат.

В то же время, по его словам, эти дебаты необходимы «ради того, чтобы обе стороны предприняли шаг назад, чтобы не было наихудшего, которое может быть в Украине, – любых беспорядков, от которых страдают не Президент, не народные депутаты или министры, а простые люди».

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что «это – страшнее всего», что может произойти в Украине. При этом он выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать.

С.ГОЛОВАТЫЙ также отметил, что указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады «является неконституционным». «Президент Украины вышел за пределы Конституции, и это чрезвычайно тревожная и позорная ситуация, когда Президент показывает, что не надо вообще считаться с Конституцией», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

При этом он назвал «ложью» комментарии ряда народных депутатов, в частности из фракции «Наша Украина», о том, что полномочия Верховной Рады прекращены со дня Указа Президента. По его словам, при обычных выборах или досрочных выборах парламент работает до того момента, пока народные депутаты следующего созыва не примут присягу.

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что в этой ситуации должно быть решение Конституционного суда, который должен разрешить спор между двумя высшими органами власти – Президентом и Верховной Радой. Он подчеркнул, что Президент Украины «не может свободно толковать Конституцию сам».

По словам С.ГОЛОВАТОГО, в указе Президент не ссылается на статью 90 Конституции, где есть четкий перечень случаев досрочного роспуска парламента. Депутат отметил, что ни один случай не касается деятельности этой Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после опубликования Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.

Указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о роспуске парламента опубликован в специальном выпуске информационного бюллетеня “Офіційний вісник Президента України”, вышедшем из печати 2 апреля, в день подписания Указа Главы государства.