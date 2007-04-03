Янукович запретил Азарову давать деньги на выборы

Кабинет Министров запретил Министерству финансов выделять средства на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина от 2 апреля “О безотлагательных мерах по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 г. №3418 - V „О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине” и №3421 - V „О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”.

В частности, как сказано в постановлении, размещенном на Правительственном портале, Кабмин поручил Минфину обеспечить финансирование органов государственной власти в рамках расходов, предусмотренных Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2007 год”. Такое решение принято исходя из того, что согласно статьям 92 и 95 Конституции Украины, ассигнования на проведение выборов должны предусматриваться путем внесения соответствующих изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Также правительство поручило Министерству внутренних дел обеспечить соблюдение общественного порядка и организовать вместе с Управлением государственной охраны надлежащий режим охраны домов и помещений, в которых размещенные органы государственной власти, в первую очередь Верховная Рада Украины, Секретариат Президента Украины и Кабинет Министров Украины.

Другие министерства и центральные органы исполнительной власти Кабмин обязал осуществлять свои полномочия, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Также правительство поручило Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям вместе с соответствующими органами местного самоуправления сосредоточить усилия на своевременном решении важных социально-экономических и общественно-политических проблем.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым запретила Кабинету Министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентский выборов.

Кроме того, согласно постановлению, парламент признает недопустимым совершение каких-либо действий, направленных на подготовку и проведение досрочных выборов.