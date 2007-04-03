Коалиция затаскает Ющенко по судам

Представители Коалиции национального единства собрали подписи под представлением в Конституционный Суд Украины относительно неконституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

В частности, по его словам, собраны 53 подписи, и обращение будет подано уже сегодня.

Кроме того, сообщил В.КИСЕЛЕВ, представители коалиции намерены обратиться в один из районных судов, чтобы тот приостановил действие указа В.ЮЩЕНКО. При этом В.КИСЕЛЕВ отказался сказать, в какой именно суд будет подан иск.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5-ти дней после опубликования Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.

Указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о роспуске парламента опубликован 3 апреля в официальном издании “Офіційний вісник Президента України”.