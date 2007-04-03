Парламент перешел на осадное положение
09:42, 03 апреля 2007Политика
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Под ВР собирается митинг в поддержку коалиции
Верховная Рада Украины рассмотрит во время сегодняшнего заседания вопрос о политической ситуации в Украине. Это предусмотрено повесткой дня работы парламента на сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, вход в здание Верховной Рады, где проходят пленарные заседания, ограничен, в частности, в парламент пропускают только народных депутатов, журналистов и работников Секретариата ВР.
На данный момент под стенами Верховной Рады собираются сторонники политических сил, входящих в коалицию. Основным требованием участников пикета является отмена указа главы государства о роспуске ВР.
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