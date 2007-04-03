Янукович поможет Ющенко исправить ошибку

На заседании Кабмина принято решение об обращении премьера к украинскому народу.

"Вы мне поручаете отработать этот текст? И мы его в узком кругу с вице-премьерами согласуем", - сказал Виктор Янукович после результативного голосования по этому поводу.

На реплику министра обороны Анатолия Гриценко, который в очередной раз не согласился с принятым раньше постановлением правительства, Янукович сказал, что решение президента Виктора Ющенко о роспуске парламента скорее всего будет упразднено.

"Он (Ющенко) ошибся, и мы обязаны помочь президенту выйти из такого положения", - сказал он.

"Мы завтра с вами ощутим это в СМИ, увидим, что люди не хотят нестабильности, им надоели выборы, люди хотят покоя. Этого же хочет весь мир... Все единогласно говорят, что эта дестабилизация не пойдет в пользу Украине и нашим партнерам", - добавил Янукович.

Он отметил, что члены правительства должны "приложить все силы, чтобы эту ситуацию локализовать, чтобы найти компромисс с президентом и коалицией".

Украинская правда