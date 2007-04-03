Указ Ющенко о роспуске парламента официально опубликован

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента опубликован сегодня в официальном издании “Офіційний вісник Президента Украины”.

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК. Она напомнила, что 14 февраля 2007 г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ, согласно которому информационный бюллетень “Офіційний вісник Президента України” является официальным изданием, в котором публикуются законы, действующие международные договоры, заключенные от имени Украины, указы и распоряжения Президента Украины.

В то же время официальные издания Верховной Рады - газета "голос Украины", и Кабмина - газета "Урядовый курьер" во вторник вышли без текста указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и назначения даты досрочных выборов в парламент, сообщает Обком. Издание допускает, что что руководство Верховной Рады и Кабмина сознательно заблокировало данную публикацию в своих печатных органах в связи с тем, что к официальной публикации указ президента не может считаться таким, который вступил в силу.