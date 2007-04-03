Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утром выступит с обращением к украинскому народу о политической ситуации в связи с подписанием Президентом Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено единогласно сегодня на заседании правительства.

«Людям надоели выборы, люди хотят покоя. Мы знаем точку зрения многих представителей разных общественных организаций, аккредитованных в Украине со всего мира. Все единогласно говорят, что дестабилизация ситуации будет не на пользу государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также подчеркнул, что правительство обязано обеспечить нормальное функционирование экономики.