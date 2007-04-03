В Верховной Раде объявлен перерыв до 10 утра

Во внеочередном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ. Перед объявлением перерыва глава парламента отметил, что сейчас происходит экстренное заседание Кабинета министров.

Он добавил, что по окончании этого заседания состоится встреча представителей Кабмина и Верховной Рады.

В то же время, председатель ВР отметил, что нет необходимости в парламенте держать всех народных депутатов. Он отметил, что «те, кто истощен, может поехать отдохнуть дома».

А.Мороз также сообщил, что в 10.00 парламента собирается для продолжения внеочередного заседания Верховной Рады. Кроме того, А.Мороз отметил, что повестка дня пленарного заседания была утверждена раньше, и Верховная Рада Украины будет рассматривать те вопросы, которые планировала.