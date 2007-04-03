Кириленко: выборы положат конец политическому кризису в Украине

Парламентские выборы положат конец политическому кризису в Украине.

Об этом заявил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО журналистам на Майдане Незалежности, передает корреспондент УНИАН.

«Президент принял решение в общенациональных интересах. Принятое решение, которое касается защиты демократии и свободы», - отметил В.КИРИЛЕНКО и добавил: «В формулировках Указа идет ссылка на пять статей Конституции, на основании которых Указ был издан».

«Согласно 106 статье Конституции все Указы являются обязательными к исполнению на всей территории Украины. Ни парламент, ни спикер не могут толковать конституционность тех или других нормативно-правовых актов, - напомнил В.КИРИЛЕНКО, - Досрочные выборы не являются чем-то неординарным в странах развитой демократии. Украина стала два года назад на путь демократии и свободы. И досрочные выборы – один из рецептов урегулирования существующего в стране парламентского и общеполитического кризиса».

В.КИРИЛЕНКО заметил, что “Президент имеет полномочия и политическую волю, чтобы обеспечить честные и прозрачные выборы, которые назначены на 27 мая».

«Мы со своей стороны декларируем полную готовность к честному участию в абсолютно прозрачных парламентских выборах, используя лишь публичные аргументы, которые мы будем демонстрировать избирателям, - сказал лидер “Нашей Украины”.

«Стало понятно, что Указ – это ответ на требования объединенной оппозиции, которая выдвинула 17 требований к коалиции и правительству, и которые были ими проигнорированы, - сказал В.КИРИЛЕНКО, - А это, по сути, альтернативная программа развития Украины».

Он также заметил, что «целью деятельности «антикризисной» коалиции было изменение Конституции, принятие законодательных актов, которые бы изменили лицо Украины и полная узурпация власти реваншистами».

«Президент, используя Конституцию и предоставленные ему народом полномочия, не допустил такого развития событий», - заявил В.КИРИЛЕНКО.