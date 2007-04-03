Парламент предлагает Ющенко отменить Указ о роспуске ВР

Верховная Рада Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Викторау ЮЩЕНКО, в котором предлагает ему отменить Указ о досрочном прекращении полномочий ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В письме народные депутаты Украины обращают внимание В.ЮЩЕНКО на необходимость «неуклонного соблюдения Конституции Украины, неправомерность намерений о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

«Несмотря на очевидную неконституционность такого действия, Президент Украины подписал Указ соответствующего содержания», – отмечается в письме.

Поэтому депутаты предлагают В.ЮЩЕНКО отменить свой Указ о досрочном прекращении полномочий ВР.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.