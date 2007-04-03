Парламент восстановил полномочия старой ЦИК во главе с Киваловым

Верховная Рада Украины отменила свое постановление от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 261 народный депутат из 262, зарегистрированных в зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, «естественно, что нужно отменять и постановление о назначении членов ЦИК».

ВР отменила еще одно свое постановление от 8 декабря 2004 года о назначении нынешнего состава ЦИК. «За» проголосовал 261 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщил в интервью УНИАН народный депутат Украины Владимир ФАЛЬКО, эти решения означают, что прекращены полномочия нынешнего ЦИК, которую возглавляет Ярослав ДАВИДОВИЧ, и возобновлена работа ЦИК, которую до 8 декабря 2004 года возглавлял Сергей КИВАЛОВ.

Справка УНИАН. Согласно статье 85 Конституции Украины, Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов Центральной избирательной комиссии по предоставлению Президента Украины.