Число госпитализированных школьников в Евпатории увеличилось до 63

Число госпитализированных детей, отравившихся 10 сентября в столовой школы номер 12 крымского города Евпатория, увеличилось до 63, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу МЧС Украины. Причиной отравления детей, по предварительным данным, стал плохо пропеченный макаронник - запеканка из макарон с мясом и яйцами, которой учеников младших классов накормили в школьной столовой. По факту отравления возбуждено уголовное дело. "По состоянию на 07.00 12 сентября на лечении находятся 63 ребенка в состоянии средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении. Всего в столовой питались 167 учащихся. Дело контролирует также комиссия министерства здравоохранения Украины.