Луценко: завтра на Майдане начинает действовать ”дамоклов меч”

Оппозиция заявляет о поддержке Указа Президента о роспуске парламента и говорит о своих объединенных действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО журналистам на Майдане Незалежности сегодня.

Он заявил, что оппозиция готова действовать совместно на парламентских выборах, «предлагая нашим избирателя новые идеи, новые рецепты для того, чтобы Украина стала современной и модерновым европейским государством».

Он заявил, что с завтрашнего дня на Майдане Незалежности будет установлена сцена, «которая будет дамокловым мечом всем тем, кто попытается сорвать демократические избирательные процессы и дальше цепляться своими старыми когтями за насиженные кресла ВР, при чем без какой-либо пользы для украинского народа».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года. В то же время ВР собралась на свое внеочередное заседание и намерена это заседание не закрывать.