Азаров обрадовался, что доучивать украинский не надо будет?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в случае принятия Верховной Радой законопроекта «О языках в Украине» будет ликвидирована дискриминация языков национальных меньшинств.

Об этом он заявил в ходе VI Украинского муниципального форума, который проходил в пятницу, 10 сентября, в Ялте (АРК), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что законопроект, которым наряду с закреплением за украинским статуса государственного гарантируется свободное использование, развитие и защита других языков, должен быть принят, поскольку ликвидирует факты дискриминации других языков, в первую очередь - русскоязычного населения.

«Тем более, такие задания были поставлены еще в предвыборной программе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в ВР был зарегистрирован проект закона "О языках", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ. Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.

9 сентября Николай АЗАРОВ заявил журналистам, что учит украинский язык, но не понимает, зачем ему это нужно. По его мнению, его незнание украинского языка не влияет на его репутацию.

«Делаю все возможное: читаю все документы, накладываю все резолюции, переписываюсь, письменно учусь, учусь на речь, все делаю, что возможно. Я хотел бы только спросит: а как это влияет на эффективность моей деятельности в качестве, ну скажем, премьер-министра?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Отвечая на реплику журналиста о том, что знание государственного языка влияет на репутацию премьер-министра, Н.АЗАРОВ сказал: «Моя репутация – это результат финансово-экономической деятельности страны, результаты работы ее промышленности, проводимой реформы – вот где моя репутация. Каждый день наша страна становится все крепче и увереннее. И это репутация нашей власти».