Табачник: у Президента нет оснований для роспуска парламента

Вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК уверен, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет оснований для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Верховной Раде.

«Конституция и наше законодательство не дает Президенту ни одного аргумента для роспуска парламента. Парламент у нас дееспособный», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент издал Указ о досрочном прекращении полномочий ВР V созыва. Решение о роспуске парламента Президент принял, руководствуясь частями второй – четвертой статьи 5, частью второй статьи 77, частью шестой статьи 83, пунктами 1 и 7 части первой, частью третьей статьи 106 Конституции Украины и во исполнение части второй статьи 102 Конституции Украины.

Согласно указу, внеочередные выборы в парламент назначены на воскресенье, 27 мая 2007 года.