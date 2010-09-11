В БЮТ хотят, чтобы Литвин пугал ПР также, как и оппозицию?

Народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Олег ЛЯШКО расценивает как запугивание оппозиции заявления председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о том, что СБУ и Управление государственной охраны должны отреагировать на блокирование парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Шустер live".

О.ЛЯШКО подчеркнул, что в этих угрозах нет ничего удивительного, поскольку 7 сентября, когда оппозиция проводила акции протеста против повышения тарифов под стенами парламента, в нескольких метрах от ВР были расположены милицейские кордоны, которые препятствовали перемещению людей. "Теперь председатель Верховной Рады пытается запугать оппозицию тем, что будут возбуждать дела, приведут прокуратуру, СБУ и УГО", - сказал он. О.ЛЯШКО напомнил, что еще полгода назад фракция Партии регионов также блокировала работу ВР, требуя повышения социальных стандартов. "Добились… Но тогда господин ЛИТВИН почему не угрожал тем, кто тогда блокировал работу парламента", - напомнил народный депутат.

Он высказал пожелание, чтобы В.ЛИТВИН и его фракция, вместо того, чтобы угрожать, "лучше бы поддержали предложения «БЮТ-Батькивщины» и проголосовали за мораторий на повышение тарифов, на повышение пенсионного возраста ".

Как сообщал УНИАН, 10 сентября В. ЛИТВИН заявил, что компромисс в парламенте на сегодняшний день невозможен, и в ситуацию должны вмешаться СБУ и Генпрокуратура.

Он отметил, что сегодня «продолжается борьба Юлии ТИМОШЕНКО с действующим Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а площадкой этой борьбы является Верховная Рада Украины». «Не завершилась, судя по всему, политическая кампания, и понятно, что в связи с возбужденным уголовным делам главное - чтобы привлечь внимание к проблемам людей, входящих или входивших в команду Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что ВР должна принять постановление, в котором предусмотреть, что, «учитывая, что осуществляется циничное и вызывающее препятствование деятельности высшего законодательного представительского органа, поручить Управлению государственной охраны, СБУ не допускать блокирования и препятствования деятельности ВР».

В.ЛИТВИН отметил, что вторым пунктом в этом постановлении должно быть поручение Генеральной прокуратуре "обеспечить документирование происходящего и реагирование в соответствии с законом».