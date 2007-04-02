В зале парламента смотрят телевизор

На данное время еще не началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Как известно, в Верховной Раде Украины был объявлен 15-минутный перерыв, который длится уже более полутора часов. На данное время происходят консультации руководства парламента и лидеров фракций.

В сессионном зале идет трансляция новостей первого канала телевидения.

Как известно, перерыв объявлялся для подготовки обращения Верховной Рады Украины в Совет Европы. В правительственной ложе на данное время остались только вице-премьер-министры Владимир РАДЧЕНКО и Владимир РЫБАК.

В сессионном зале отсутствует председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК.

В сегодняшнем внеочередном заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО участия не принимал.