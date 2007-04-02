Перевыборов не будет, поскольку парламент не даст на них денег

Народный депутат Украины фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ убежден, что перевыборы не состоятся, поскольку Верховная Рада не даст на это средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня в Верховной Раде Украины.

«Правительство, которое является подотчетным ВР, не имеет права выделять средства на проведение выборов», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он напомнил, что в 2004 году деньги на проведение досрочных выборов могли быть выделены распоряжениям Президента или поручением правительства, но согласно новой Конституции это запрещено.

«Выборы физически состояться не могут», - подчеркнул он.

По его убеждению, двоевластие в стране будет сохраняться до тех пор, пока одна из сторон не будет отстранена полностью от власти.

Депутат считает, что нужно ожидать решения Конституционного Суда, которому должны подчиниться обе стороны.

Он выразил убеждение, что в любом случае Президент проиграет и будет отправлен в отставку этим или следующим составом парламента.

Т.ЧОРНОВИЛ также не исключает, что могут начаться общественные беспорядки. «Действительно, определенные горячие головы могут бросить людей на Верховную Раду, может произойти какое-то столкновение, а после этого уже возврата нет», - сказал он.