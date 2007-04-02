ВР приняла постановление об отсутствии оснований для досрочного ее роспуска
И о своей дальнейшей работе
Верховная Рада Украины приняла решение об отсутствии оснований у Президента Украины для досрочного прекращения полномочий парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления Верховной Рады «О предотвращении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» проголосовали 255 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, должностным лицам и органам Верховной Рады Украины в пределах своих полномочий поручается обеспечить деятельность Верховной Рады в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады пятого созыва и перспективным планом законодательных работ Верховной Рады.
Кроме того, постановлением предусматривается ускорить подготовку проекта закона «О принципах внутренней и внешней политики Украины» с учетом положений Универсала национального единства, а также проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О Кабинете Министров Украины».
В соответствии с постановлением, временно, до принятия Конституционным Судом решения о возможности вхождения в состав коалиции или оппозиции депутатской фракции в Верховной Раде внефракционных народных депутатов, остановлено действие части 4 статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины.
Кроме того, Председателю Верховной Рады народные депутаты поручили обеспечить участие представителей от парламента в работе инициированной Президентом Украины рабочей комиссии по вопросам усовершенствования системы власти и внесения изменений в Конституцию Украины.
Постановлением также поручается Кабинету Министров Украины обеспечить осуществление своих полномочий в полном соответствии с Конституцией Украины и законами. Предусматривается, что правительство вместе с центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления сосредоточит усилия на своевременном решении важных экономических и социальных проблем, удовлетворения жизненных потребностей населения, обеспечив финансирование в пределах бюджета.
Кроме того, предусматривается провести силами Министерства иностранных дел Украины с участием дипломатических представительств Украины в других государствах информирования о сложившейся в Украине ситуации. Все финансовые расходы будут осуществляться исключительно в пределах закона о госбюджете Украины на 2007 год.
Парламент также обратил внимание органов государственной власти и местного самоуправления, официальных печатных изданий на неотвратимость юридической ответственности в случае несоблюдения требований статьи 60 Конституции Украины об издании и выполнении преступного распоряжения или приказа.
В соответствии с постановлением, Генеральная прокуратура Украины, обеспечивая неуклонное соблюдение Конституции и законов, должна своевременно реагировать на факты нарушения законности.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.