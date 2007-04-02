Текст Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

В последнее время сложилась ситуация игнорирования большинством в Верховной Раде Украины конституционных требований о формировании коалиции депутатских фракций. На смену одиночным случаям включения в состав коалиции депутатских фракций отдельных народных депутатов, имевшим место при формировании Антикризисной коалиции в июле 2006 года, приходит практика массового пополнения ее состава на принципах индивидуального или группового членства. Такая практика является грубым нарушением статьи 83 Конституции Украины, предусматривающей формирование коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций исключительно депутатскими фракциями.

Нарушение конституционных норм о формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины искажает результаты народного волеизъявления, осуществленного в соответствии со статьей 69 Конституции Украины путём выборы народных депутатов Украины в марте 2006 года, является пренебрежением конституционных избирательных прав граждан Украины, приводит к игнорированию конституционного принципа народного суверенитета, закрепленного в частях второй и третьей статье 5 Основного Закона Украины. Такое развитие событий является реальной предпосылкой узурпации власти в Украине, что запрещено частью четвертой статьи 5 Конституции Украины. Это также угрожает национальной безопасности, влечет дестабилизацию политической ситуации в государстве, создает потенциальную опасность государственному суверенитету.

В соответствии с частью второй статьи 102 Конституции Украины Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Такой конституционный статус Президента Украины обязывает его принимать меры для пресечения нарушений Конституции Украины, прав граждан, для предотвращения угроз государственному суверенитету и территориальной целостности государства. Из этого, в частности, следует обязанность досрочно прекратить полномочия парламента в случае нарушений им Основного Закона Украины, если нет других мер против грубых нарушений Конституции Украины со стороны Верховной Рады Украины.

Учитывая изложенное и руководствуясь частями второй – четвертой статьи 5, частью второй статьи 77, частью шестой статьи 83, пунктами 1 и 7 части первой, частью третьей статьи 106 Конституции Украины, во исполнение части второй статьи 102 Конституции Украины постановляю:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины V созыва.

2. Предложить народным депутатам Украины продолжать выполнять свои полномочия, которые непосредственно не связаны с полномочиями Верховной Рады Украины.

3. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 27 мая 2007 года, воскресенье.

4. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

5. Центральной избирательной комиссии обеспечить проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», другими законами Украины.

6. Этот Указ вступает со дня его официального оглашения.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

2 апреля 2007 года