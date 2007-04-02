Депутаты от коалиции ждут (не)роспуска в сессионном зале

В Верховной Раде Украины до сих пор не началось внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, внеочередное заседание парламента было запланировано на 20.30. На данный момент неизвестно, в связи с чем задерживается начало заседания.

Представители трех фракций Коалиции национального единства – Партии регионов, СПУ та КПУ – уже собрались в сессионном зале. При этом в ВР не пришли представители фракций БЮТ и «Наша Украина».

Как сообщил в интервью журналистам член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО, депутатам из фракции БЮТ не сообщали о проведении внеочередного заседания ВР.

На данный момент в сессионном зале также отсутствуют члены правительства, но, как известно журналистам, все они уже находятся в парламенте.