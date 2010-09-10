В Польше Королевская рассказала, что власть играет в реформы

Правительству необходимо перестать имитировать реформы и перейти от монолога к диалогу с обществом. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на Международном экономическом форуме в Кринице (Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, для выживания в посткризисном мире Украина должна перейти к стандартам экономики ХХI века. «Наша страна стоит перед необходимостью проведения масштабных реформ. Однако их можно внедрить, лишь вернув доверие к власти. А для этого правительству необходимо перестать имитировать реформы и перейти от монолога к диалогу с обществом», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, выступая в дискуссии с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», которая состоялась в рамках Международного экономического форума в Крынице (Польша).

В качестве примеров проведения «реформы через диалог» Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала принятие законов о декларативном принципе, государственно-частном партнерстве, «принципе молчаливого согласия», сокращение количества лицензий и проверяющих органов. «На базе Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства мы сумели создать внешнюю площадку реформ, на которой обсуждаются необходимые для развития экономики законы. Благодаря конструктивной работе, нам удается проводить их через парламент, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Мы также инициировали программу «Реанимация», благодаря которой выявляем неработающие законы и принимаем меры, чтобы они выполнялись».

Глава Комитета Верховной Рады считает, что в Украине есть шанс реализации необходимых и давно назревших реформ. «Если власть сумеет наладить социальный диалог с обществом, выработает «дорожную карту реформ через диалог» с четкими и понятными целями, Украина сможет восстановить свою экономику и занять достойное место среди высокоразвитых стран мира. Пока же власть играет в реформы, имитируя их», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы комитета, в дискуссии на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», которая проходила в рамках XX экономического форума в Кринице участвовали: региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, и Молдове Мартин РАЙЗЕР; представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР; председатель Правления Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заместитель председателя Комиссии по вопросам внешней торговли Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. 8–11 сентября в Кринице (Республика Польша) проходит юбилейный XX Экономический форум. В рамках мероприятия запланировано обсуждение перспектив и стратегий на ближайшее будущее, а также рассмотрение проблем бизнеса и политики в аспектах корпоративной социальной ответственности в кризис. В числе участников Форума, в частности, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК, федеральный министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР, Президенты Польши и Литвы Бронислав КОМАРОВСКИЙ и Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС.

От Украины в нем принимают участие народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правительства.