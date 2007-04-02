Перед Ющенко положили ручку

В ближайшее время Президент Виктор Ющенко должен сделать заявление для прессы.

Журналисты, которые собрались в Секретариате Президента, могут видеть на мониторе в пресс-центре зал официальных заседаний, где это должно происходить.

Так, на столе у Президента лежит ручка и канцелярский прибор для промокания подписи.

О сути послания Президента пока не сообщается.

Вместе с тем около 19:17 в Секретариат Президента зашел один из лидеров БЮТ Александр Турчинов.

На вопрос журналистов, что происходит, он сказал, что "все идет по плану". Турчинов также добавил, что есть "вопросы, которые нужно обсуждить".

Украинская правда