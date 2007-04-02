Богдан Губский отсудил свою честь и деловую репутацию

Печерский районный суд города Киева признал недостоверной информацию народного депутата Александра ТКАЧЕНКО (фракция КПУ) о якобы присвоении народным депутатом Богданом ГУБСКИМ (фракция БЮТ) 16 тысяч гектаров земли в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Б.ГУБСКОГО, 26 марта 2007 года Печерский райсуд Киева, рассмотрев иск Б.ГУБСКОГО к А.ТКАЧЕНКО о защите чести и достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации, решил “признать недостоверной информацию, обнародованную ТКАЧЕНКО Александром Николаевичем 19 декабря 2006 года во время утреннего заседания Верховной Рады Украины, о приобретении народным депутатом Украины ГУБСКИМ Богданом Владимировичем 16 тысяч гектаров земли в Киевской области”.

Кроме того, суд обязал А.ТКАЧЕНКО публично, на заседании Верховной Рады Украины, опровергнуть эту информацию.