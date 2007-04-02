Симоненко заявляет, что Ющенко ничего не хочет слышать

Руководитель фракции Компании Украины Петр СИМОНЕНКО утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не воспринимает аргументы правящей коалиции против роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня журналистам после политических консультаций в Секретариате Президента.

«Президент не хочет слушать коалицию, и он шел на этот разговор, чтобы это зафиксировать. Президент не услышал наше предостережение о том, что шаги, на которые его толкают, - это неправовые шаги и нарушение Конституции», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По словам руководителя фракции коммунистов, Президент не услышал коалицию о необходимости налаживания сотрудничества с Верховной Радой. «Очень большая угроза, что действия могут привести к дальнейшему расколу общества. Я предостерег Президента о том, что именно он будет причастен к усилению противостояния», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что Президент занимает позицию только одной политической силы, а не позицию сохранения целостности Украины и разрешения проблем, обостряющих отношения между разными частями Украины.

Вместе с тем, лидер коммунистов не сообщил о том, какое решение принял Президент после политических консультаций. «Это вопрос к нему (Президенту – УНИАН). Я считаю, что нет ни одного основания для роспуска парламента», - подчеркнул он.

П.СИМОНЕНКО также считает, что в случае принятия решения о роспуске парламента коалиция может его не выполнять. «Мы не должны выполнять неправовые решения. Через 60 дней пройдут выборы, а через 90 дней в этой комнате, где мы сегодня встречались, будут те же политические силы», - уверен лидер коммунистов.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО прогнозирует, что проведение досрочных парламентских выборов приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране. «После выборов обязательно будут повышаться цены и тарифы, обязательно будет вопрос безработицы и обострение социальных проблем», - пояснил политик.

П.СИМОНЕНКО также напомнил об инициативе упразднения института президентства. «Мы подготовили соответствующий законопроект и будем его обсуждать в дискуссии, потому что институт Президента – лишний, он мешает эффективно работать власти», - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, политические консультации завершились, однако, по некоторой информации, политические консультации продолжаются без участия лидера коммунистов. Ожидается, что после завершения политических консультаций лидеры парламентских фракций сообщат журналистам о результатах встречи.