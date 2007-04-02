Третьяков думает, что у коалиции есть только один выход

Народный депутат, член президиума партии „Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ выступает за роспуск Верховной Рады.

Как заявил он в интервью УНИАН, роспуска парламента не будет только в том случае, если антикризисная коалиция выполнит все 17 пунктов требований оппозиции, будет действовать императивный мандат, будет работать Конституционная комиссия.

„Если же “антикризисники” на наши условия не пойдут, можно говорить, что указ будет”, - сказал депутат, отвечая на вопрос о вероятном сегодняшнем подписании Президентом Украины указа о роспуске парламента.

По убеждению А.ТРЕТЬЯКОВА, ситуация существенно разъяснится уже сегодня, после разговора Президента Виктора ЮЩЕНКО с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и руководителями фракций.

„Если же все-таки случится, что Президент распустит Верховную Раду, “Наша Украина” будет идти в парламент отдельно. Или может пойти вместе с “Народной самообороной” Юрия ЛУЦЕНКО”, - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

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