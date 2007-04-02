Президент Украины изменил структуру СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом под № 261/2007 внес изменения в структуру Службы безопасности Украины.

Согласно документу, текст которого обнародован официальным Интернет-представительством главы государства, ликвидируются два управления СБУ - «Управление оперативного документирования» и «Административно-хозяйственное управление», - вместо этого создаются «Департамент оперативного документирования” и “Департамент хозяйственного обеспечения».

Кроме того, в соответствии с указом, будет создано «Управление связи» и ликвидирован «Департамент специальных телекоммуникационных систем и защиты информации».