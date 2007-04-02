Евросоюз призвал Украину к ответственности

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ пригласил руководителей дипломатических миссий государств – членов Европейского Союза и «большой восьмерки» завтра посетить пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты будут обсуждать политическую ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встреча А.МОРОЗА с руководителями дипломатических миссий состоялась сегодня.

Во время встречи председатель Верховной Рады Украины обратил внимание на неконституционный характер вмешательства института Президента в деятельность Верховной Рады Украины и судебной ветви власти.

А.МОРОЗ назвал такую практику недопустимой. Он особо подчеркнул, что в деятельности Верховной Рады Украины нет ни одного действия, которое бы выходило за пределы Конституции Украины. «Верховная Рада Украины и в дальнейшем будет действовать исключительно в пределах Конституции и в порядке, предусмотренном Основным Законом», - заявил А.МОРОЗ.

Он также подчеркнул, что все конфронтационные моменты могут быть выяснены демократическим способом. «Мы постараемся найти компромисс по вопросам, которые не выходят за пределы Конституции», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Выражая официальную позицию Евросоюза о ситуации в Украине, Посол Германии Райнгард ШЕФЕРС, которая сейчас председательствует в ЕС, отметил, что Евросоюз призывает все стороны к компромиссу. «Мы бы хотели, чтобы не было никаких шагов, которые привели бы к эскалации политической ситуации», - отметил он. От имени ЕС он призвал все стороны к ответственности и к поиску совместного решения ситуации. По его словам, Европа ожидает, что в Украине будут соблюдены демократические принципы.

Эту позицию также разделяет и Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.