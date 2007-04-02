Соцпартия официально обозвала оппозицию кучкой интриганов и провокаторов

Соцпартия заявляет, что оппозиция толкает Ющенко к безответственному и бездумному шагу - роспуску парламента. В заявлении политисполкома и парламентской фракции речь идет о том, что "на полный ход включена машина бесчестной дискредитации власти и политических сил правящей коалиции национального единства, фактически развязана информационная война с зомбированием массового сознания и навешиванием обидчивых ярлыков ради достижения коварной цели – государственного переворота путем перевыборов Верховной Рады Украины". Соцпартия называет действия оппозиции "безответственными, безголовыми", а лидеров оппозиции "политическими банкротами, интриганами и провокаторами, самопровозглашенными вождями и вождиками ".

Политисполком и фракция Социалистической партии Украины в Верховной Раде своим заявлением напоминают Президенту о положенной на него Конституцией Украины миссии гаранта соблюдения прав и свобод ее граждан: " В это ответственное для судьбы государственности время Виктор Ющенко как гражданин и глава государства должен определиться, с кем он – с народом, с его здоровыми, творческими, созидательными силами или с реваншистами и авантюристами, которые поставили свой личный хватательный интерес выше национальных интересов Украины. Судьба демократии, судьба войны или мира сегодня в его руках, и упаси господи или в эту страстную неделю, или когда-либо использовать данные народом полномочия против своего народа...".