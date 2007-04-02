В Нашей Украине увидели начало процедуры роспуска парламента

Комментируя проведение консультаций Президента Украины Виктора Ющенко относительно политической ситуации в стране, член фракции “Наша Украина” Николай Онищук заявил, что “проведение таких консультаций является обязательным нормативным условием, которое должно предшествовать принятию Главой государства решения относительно роспуска парламента. Это конституционное требование”.

Онищук отметил, что “то, что на этих консультациях будет отсутствовать премьер-министр, понятно, поскольку перечень лиц, которые должны присутствовать на подобных консультациях, нормативно определен”.

“В нормативном плане завершение таких консультаций означает, что Президент открывает, собственно, дорогу к возможному подписанию указа относительно досрочного прекращения полномочий парламента, а, значит, и относительно досрочных парламентских выборов, - заявил Николай Онищук. - Хотя проведение – или непроведение – таких консультаций абсолютно не может повлиять на наличие или отсутствие формальных оснований для принятия соответствующего решения. Это просто будет означать, что конституционное требование будет выполнено”.

Онищук также заметил, что “это не означает, что глава государства не может уже вне границ этой формальной процедуры провести отдельные встречи с премьер-министром, и я не отвергаю такой возможности”.

Разом