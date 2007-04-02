Лидерам фракций Ющенко дал один час

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе сегодняшних политических консультаций дал час лидерам фракций Верховной Рады для обсуждения ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая консультации, В.Ющенко повторил свою позицию относительно нелегитимности формирования коалиции в парламенте на основе индивидуального членства депутатов.

«Хотел бы подчеркнуть, что сегодня - восьмой месяц со дня первого заседания Верховной Рады, а не тридцатый день», - сказал Президент, прибавив, что неконституционное формирование большинства делает работу парламента нелегитимной.

Он также отметил то, что сегодня осуществляется попытка политической ревизии волеизъявления людей.

Также В.Ющенко раскритиковал парламент, который с каждым днем все больше принимает законов относительно регуляции деятельности власти, которые не отвечают Конституции. В качестве примера он назвал закон о Кабинете министров.

По словам В.Ющенко, это формирует конституционный дисбаланс в системе власти и осуществляет предпосылки узурпации власти, а также ставит под угрозу демократические идеалы.

Кроме того, Президент подверг критике то, что сегодня много договоренностей между политическими силами не реализуются, а также то, что политические силы не держат слово.

В.Ющенко повторил семь требований к коалиции (высказанные на съезде НСНУ 31 марта - УНИАН) и призывал к их обсуждению.