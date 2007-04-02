Мартынюк сказал Ющенко, куда ему нужно идти

Правовых оснований для досрочных выборов ни Президента Украины, ни Верховной Рады Украины нет.

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, все аргументы, которые высказываются политиками, выступающими за роспуск парламента и досрочные выборы, «это лишь политический окрас того, как политики хотят лишиться парламента, который не ходит под козырек и не выполняет то, что хотелось бы кое-кому».

Он отметил, что на сегодняшний день парламентская коалиция делает все для того, чтобы не произошло силового противостояния в Украине. Он отметил, что в случае, если Президентом будет все-таки принято решение о прекращении полномочий Верховной Рады Украины, то парламентская коалиция «будет действовать в соответствии с Конституцией. А все остальные – вы увидите».

При этом он отметил, что не хочет говорить о деталях и расшифровывать подробности. При этом А.МАРТЫНЮК обвинил Виктора ЮЩЕНКО в том, что он сам не выполняет Конституцию Украины, в частности, тех ее положений, которые касаются того, что когда две трети местных советов принимают решение об увольнении губернатора, то Президент Украины должен отослать губернатора в отставку, но он этого не делает.

Он также напомнил, что Президент Украины не выполняет решения суда, касающиеся, в частности, восстановления в должности людей. Он подчеркнул, что «нам до правового государства еще нужно идти, идти и идти».

По его словам, кое-кому не нравится такой парламент, который существует сегодня. Он порекомендовал им Верховную Раду распустить вообще и не избирать ее на протяжении десяти лет, а самому Президенту, или правительству «издавать декреты», какие им нравятся.