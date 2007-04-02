Начались консультации Президента с руководством ВР

Присутствуют все приглашенные

В Секретариате Президента начались консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством парламента. Как передает корреспондент УНИАН, на консультациях присутствуют все приглашенные: председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, его заместители и председатели депутатских фракций Адам МАРТЫНЮК, Николай ТОМЕНКО, Раиса БОГАТЫРЁВА, Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Иван БОКИЙ, Петр СИМОНЕНКО. Как ожидается, на консультациях планируется обсудить вопросы досрочного прекращения полномочий ВР.

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