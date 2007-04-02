Мартынюк готовится отразить атаку штурмовиков с дымовыми шашками

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет о возможных провокациях завтра в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал на пресс-конференции, добавив, что доступ в сессионный зал помощникам народных депутатов будет ограничен в связи с появлением такой информации.

Он подчеркнул: «журналистов мы будем пускать, но будет ограничен доступ в сессионный зал помощникам народных депутатов».

По словам А.МАРТЫНЮКА, представители коалиции знают о том, что существуют планы относительно «провокаций в стенах ВР». В частности, возможность внесения в сессионный зал дымовых шашек.

Он подчеркнул, что есть «достаточно возможностей защитить ВР и сессионный зал».

А.МАРТЫНЮК отметил, чтобы политические силы, «которые могут подготовить свои штурмовые отряды для занятия парламента или каких-то других правительственных учреждений, имели в виду, что они (эти помещения – УНИАН) находятся под охраной государства и не так легко будет сделать то, что кое-кто планирует».