Мороз считает условия Ющенко неправовыми и неконституционными

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает, что претензии Президента относительно неконституционности формирования коалиции неправовые и неконституционные. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями дипломатических миссий, анализируя содержание письма главы государства Верховной Раде и его выступление на съезде «Нашей Украины».

Спикер Верховной Рады объяснил, что коалиция создана на основе Конституции, решений фракций и соответствующих индивидуальных заявлений народных депутатов. Кроме этого, отметил он, в Регламенте Верховной Рады есть норма, согласно которой индивидуально внефракционные народные депутаты могут входить либо в коалицию, либо в оппозицию, - на основе индивидуальных заявлений.

Президент, сказал А.МОРОЗ, требует также законодательно утвердить Универсал национального единства. По убеждению председателя Верховной Рады, это нелогично, потому что это является политическим документом, документом о намерениях.

Основное требование Президента, сказал А.МОРОЗ, это введение императивного мандата для народных депутатов Украины. Конституция, заявил он, этого не предусматривает.

Он особо отметил, что Венецианская комиссия сделала жесткие замечания по Закону о введении императивного мандата для депутатов местных советов как противоречащему демократическим принципам Евросоюза.

Он также заявил, что парламент не свернет с норм права и позиций Конституции. «Мы будем держать ситуацию под контролем, она будет происходить в правовом поле», - заявил председатель Верховной Рады.

А.МОРОЗ подчеркнул, что парламент и правительство стабильно работают, что положительно сказывается на показателях экономического роста. Критическая ситуация в Украине, отметил председатель Верховной Рады, имеет субъективный, даже персональный характер, и объясняется желанием некоторых политиков удовлетворить свои властные амбиции и получить властные полномочия. При этом, отметил он, любые действия за пределами Конституции будут получать адекватную оценку.

А.МОРОЗ отметил, что парламент в своей законодательной деятельности действует и будет действовать исключительно в пределах Конституции. Законодательная работа Верховной Рады направлена на приведение всех правоотношений к Основному Закону. Это, по словам А.МОРОЗА, не является посягательством на полномочия Президента и не является узурпацией власти.