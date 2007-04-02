Богатырева считает, что Ющенко еще не отошел от давления

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал “достаточно уместный шаг”, отказавшись возглавить политическую партию “Народный Союз Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что таким образом Президент «дистанциировался от позиции оппозиции, он пытается удерживать баланс между всеми политическими силами, которые представлены в парламенте, и вовлекать в разговор и общество, и внепарламентские политические силы».

Комментируя заявления В.ЮЩЕНКО на съезде НСНУ, Р.БОГАТЫРЕВА выразила мнение, что «жесткая эмоциональная реакция Президента и жесткий тон, который он сейчас выражает, связаны с одним – Президент хочет найти баланс между ветвями власти».

Она отметила, что Президент, высказывая свои требования, или как это сейчас называют «ультиматум», был в эмоционально приподнятом состоянии, потому что он «был среди своих однопартийцев». «Без сомнения, что Президент Украины находился под определенным давлением, и трудно сегодня ему отойти от этого давления», - считает депутат.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА добавила, что В.ЮЩЕНКО все-таки поступил хорошо, отказавшись возглавить «Нашу Украину». По ее словам, коалиция обсуждает его предложения и готова определенные инициативы по борьбе с коррупцией и реформировании судебной ветви власти рассмотреть «как системный подход в решении вопроса».