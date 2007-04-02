Ющенко и Янукович встречались спозаранку?

Верховная Рада Украины завтра первым вопросом обсудит политическую ситуацию, сложившуюся в Украине.

Как сообщил в интервью журналистам постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ, соответствующее решение было принято сегодня во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил свое виденье ситуации и выдвинул ряд требований к правящей коалиции. «Я не считаю, что они являются такими, которые не могут быть выполнены», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, со стороны Президента на сегодняшний день приводятся очень убедительные правовые аргументы для того, чтобы найти способ урегулирования ситуации в Верховной Раде. При этом Р.ЗВАРИЧ отказался спрогнозировать, будет ли распущен парламент, если представителями коалиции будут выполнены некоторые из требований главы государства.

«Я не уполномочен на этот вопрос отвечать. Я не могу сказать, будет ли Президент Украины доволен, если будут выполнены шесть из семи его требований. Это вопрос к Президенту. Я могу только сказать единственное, что уровень решительности, какой я на сегодняшний день вижу у Президента, достаточно высокий», - сказал он.

Постоянный представитель Президента напомнил, что сегодня состоятся консультации по поводу фактической ситуации в стране. Он отметил, что подобные консультации проводятся уже не первый раз.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что Конституцией не определены конкретные сроки, на протяжении которых должны быть завершены соответствующие консультации. При этом, по его словам, если даже они будут длиться продолжительное время, но в результате можно будет выйти на конструктивное понимание, «это будет во благо».

Комментируя заявления представителей коалиции, в соответствии с которыми провластные силы сразу обратятся в Конституционный Суд, если Президент подпишет указ о роспуске ВР, Р.ЗВАРИЧ отметил, что «это право всех субъектов конституционного представления». При этом, по его словам, какое-либо представление в Конституционный Суд не стоит расценивать как угрозы. Он также отметил, что указы Президента, которые подписаны в пределах его конституционных полномочий, являются обязательными к выполнению по всей территории Украины. «А Конституционный Суд не наделен полномочиями останавливать действие указа до принятия окончательного решения», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Комментируя информацию ряда СМИ, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ до проведения официальных консультаций сегодня утром вроде бы встречался с Президентом Украины, Р.ЗВАРИЧ отметил, что не исключает факт такой встречи, поскольку согласно Конституциии Украины премьер-министр не принимает участия в официальных консультациях.