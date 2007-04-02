Елена Лукаш считает, что Наша Украина готовится к суициду

Указ о досрочном прекращении полномочий ВР и проведения досрочных выборов фактически поставит точку на проекте «Наша Украина». Об этом в интервью еженедельнику «Главред» заявила заместитель министра Кабинета Министров Елена Лукаш. « Я считаю, - сказала Елена Лукаш, - что досрочные выборы для команды Президента – это суицид. Там есть умеренные люди, которые прекрасно понимают, что провести их за 60 дней нереально. Понимают они и то, как много потеряют в электоральном смысле». По ее мнению « ни логики, ни здравого смысла, ни законодательных основ – ничего нет. Очень хотелось бы получить ответ на вопрос: для чего это? Для чего прекращение деятельности Верховной Рады, которая будет занята только предвыборными лозунгами? Для чего препятствие в роботе Кабинета Министров Украины? Для чего тратить около 400 миллионов бюджетных средств? Потому что несколько людей верят, что они получат на несколько мандатов больше? Страна полгода не будет управляемой.

Елена Лукаш допускает «возможность попытки силового захвата власти» и объясняет: «юридических предпосылок для указа о досрочном прекращении полномочий парламента нет. Если не существует правовых оснований, остаются лишь политические решения. Политические решения у нас может принять только парламент – у него большой опыт в этом вопросе. А для того, чтобы их принять, необходимо иметь голоса», - отмечает Елена Лукаш.