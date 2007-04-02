У Мороза считают, что Ющенко крутят как цыган Солнцем

Первый секретарь политсовета СПУ Михаил Мельничук заявляет, что "новый Майдан" - это "бесплодные потуги политических спекулянтов".

По его словам, в заявлениях оппозиции о том, что к власти пришли реваншисты и оппозиция борется, чтобы остановить реванш, "заложена сознательная подмена понятий".

"Действительно, Украине угрожает реванш - отмена конституционной реформы и возвращение к единоличной власти президента с неограниченными полномочиями", - цитирует депутата "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СПУ.

По словам Мельничука, "для Украины с ее нынешним президентом, который, кстати, в декабре 2004 года сам и его политическая сила голосовали за изменения к Конституции, возвращение назад особо опасно".

"Так как короля делает свита, а она крутит Виктором Андреевичем, как цыган Солнцем", - отметил он.

"И если президент выполнит свое обещание делегатам съезда "Нашей Украины", который состоялся 31 марта, распустить парламент, чтобы угодить "любим друзям"... он автоматически превращается из гаранта Конституции в мотор общественно-политического кризиса", - подчеркнул Мельничук.

При этом он признал, что президент готов пойти на такой шаг "лишь при наличии правовых оснований, которых нет, но которые могут сфабриковать "доброжелатели".

Мельничук добавил, что в случае, если такой указ действительно выйдет, "конечно, он будет антиконституционным и будет означать, что президент осуществил попытку государственного переворота".

"А этого здоровые силы в обществе никогда не допустят. Не допустят, действуя законно, в правовом поле", - отметил он.