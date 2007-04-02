Янукович утрясает свой график из-за Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не определился со своим участием в политических консультациях у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, сейчас уточняется график работы премьер-министра на сегодняшний день.

«Сейчас премьер-министр находится в своем рабочем кабинете и проводит совещание, которое началось в 11.00», - сказал представитель пресс-службы, комментируя информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что В.ЯНУКОВИЧ сегодня утром направился в Секретариат Президента для встречи с В.ЮЩЕНКО.