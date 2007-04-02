Букмекеры уже принимают ставки на Ющенко и его указ

Украинским букмекерским конторам не менее, чем гражданам, интересно, что будет с роспуском Верховной Рады Украины.

Как рассказал один из постоянных игроков таких контор, с пятницы некоторые из них начали принимать ставки на решение главы государства, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

«Тех, кто считает, что Президент все-таки распустит парламент, больше, однако в некоторых конторах принципиально не принимают ставки на роспуск», – рассказал игрок.

Вместе с тем, по его словам, такая услуга доступна только постоянным и проверенным игрокам. В одной из контор, куда для проверки этой информации обратилось агентство, рассказали, что ставки действительно принимаются, однако, «только для своих».

«Многие из постоянных игроков, те, кто раньше не проявлял особых политических симпатий, теперь приходят и для того, чтобы поставить, и для того, чтобы узнать о том, на какое из решений делает ставку народ», – рассказали представители букмекерской конторы. По их словам, молодые клиенты контор больше ставят на роспуск, старшие – на то, что Президент предпочтет политические договоренности активным действиям.