Киселев обещает Ющенко сложить все яйца в одну корзину

Коалиция национального единства в случае роспуска Верховной Рады будет добиваться одновременного проведения с выборами в ВР президентских выборов, а также проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ. Он отметил, что по этому поводу сегодня с утра состоялось заседание совета коалиции. По словам народного депутата, на этом заседании был разработан план дальнейших действий. «В случае роспуска Верховной Рады есть стопроцентная гарантия, что мы будем добиваться одновременного проведения выборов в ВР, президентских и референдума относительно НАТО», - сказал В.КИСЕЛЁВ.